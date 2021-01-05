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Hemşirelik Fakültesi 2020 performans değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi 2020 Yılı Performans Değerlendirme toplantısı, gerçekleşti.


Toplantıya, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Belgin Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner, akademik personel ve öğrenciler katıldı.


Fakültenin 2020 yılındaki akademik ve idari faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, bilimsel ve sosyal aktiviteler ile öğrenci, kurum ve personel performans değerlendirmeleri hakkında bilgiler paylaşıldı.


ADÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yazılım Sorumlusu Toros Katılmış'ın


öğretim üyelerinin ADÜZEM ile ilgili sorularını yanıtlamasının ardından Öğrenci Temsilcisi Süleyman Selim Korkmaz her türlü gelişime açık olduklarını ifade etti.


Toplantı, Fakülte personeli ve öğrencilerin 2021 yılı için güzel dilekleri ile sona erdi.

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