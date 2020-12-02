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Hemşirelik Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi 2020 yılı olağan Akademik Kurul Toplantısı, 30 Kasım 2020 tarihinde internet üzerinden gerçekleşti.


Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar'ın eğitim ve kalite çalışmaları hakkında bilgi vermesi ile başlayan toplantıda, ana bilim dalı başkanlarının sunumları ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan memnuniyet anketleri ile ilgili sunum gerçekleşti.


Fakülte öğretim elemanlarının katıldığı toplantı, uzaktan eğitim döneminde yaşanan sorunlar, gereksinimler ve önerilerin dile getirilmesiyle sona erdi.

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