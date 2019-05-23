İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hentbol Aydın il şampiyonu Akçakonak, bölgede 2. oldu

Daha önce aynı kategoride 6 kez Aydın il Şampiyonu olan Akçakonak Yıldız Kız Hentbol Takımı, bu yıl da il şampiyonu olmayı başardı.


Yıldız kızlar kategorisinde il birincisi olarak Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Akçakonak yıldız kız hentbol takımı, Bölge şampiyonasında grubunu ikinci tamamladı.


Aydın ilinin ev sahipliğinde yapılan okullar arası hentbol bölge şampiyonasında Söke'ye bağlı Akçakonak mahallesi ilk/orta okulu, grup müsabakalarında Muğla, Çanakkale, Burdur illerinden okul takımlarıyla karşılaştı.


Akçakonaklı kızlar, 7 il şampiyonluğundan sonra elde ettikleri bölge başarısı ile başarının tesadüf olmadığını gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.