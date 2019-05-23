Hentbol Aydın il şampiyonu Akçakonak, bölgede 2. oldu

Daha önce aynı kategoride 6 kez Aydın il Şampiyonu olan Akçakonak Yıldız Kız Hentbol Takımı, bu yıl da il şampiyonu olmayı başardı.
Yıldız kızlar kategorisinde il birincisi olarak Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Akçakonak yıldız kız hentbol takımı, Bölge şampiyonasında grubunu ikinci tamamladı.
Aydın ilinin ev sahipliğinde yapılan okullar arası hentbol bölge şampiyonasında Söke'ye bağlı Akçakonak mahallesi ilk/orta okulu, grup müsabakalarında Muğla, Çanakkale, Burdur illerinden okul takımlarıyla karşılaştı.
Akçakonaklı kızlar, 7 il şampiyonluğundan sonra elde ettikleri bölge başarısı ile başarının tesadüf olmadığını gösterdi.