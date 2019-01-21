Hentbolda gençler kupaları kaldırdı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Okullar Arası Genç Kadın - Erkek Hentbol İl Birinciliği müsabakaları 10 Aralık 2018 tarihinde başlayıp 16 Ocak 2019 tarihinde tamamlandı.

Genç Kadınlar Hentbol İl Birinciliği şampiyonasına katılan dört takım arasında namağlup olarak şampiyon olan İncirliova Spor Lisesi birincilik kupasının sahibi oldu. Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü ve Nazilli Menderes Anadolu Lisesi 4'üncü oldu.

Genç Erkekler kategorisinde ter döken 8 okul takımı arasından şampiyonluğun sahibi Nazilli Lisesi oldu. Zorlu geçen fikstür sonunda kürsünün en üstünde yer almayı başaran Nazilli Lisesi şampiyonluk kupasını kaldırdı. Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci, İncirliova Spor Lisesi 3'üncü ve Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi ise 4'üncü oldu.

Okullar Arası Genç Kadınlar Hentbol İl Birinciliğinde şampiyon olan İncirliova Spor Lisesi ile Genç Erkeklerde şampiyon olan Nazilli Lisesi Aydın'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.