KOAH'lı hastaların günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamak, egzersizin ve hareketin önemine değinmek amacıyla yürütülen faaliyetlerin bu yılki sloganı “Her Adımda Sağlıklı Nefese” olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği, dünyada KOAH bilincini artırmak üzere kurulan Global Initiative of Obstructive Lung Disease (GOLD) ve Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde ortak Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD) Türkiye Projesi kapsamında Dünya KOAH Günü etkinlikleri yaparak toplumda, sağlık çalışanlarında ve sağlık yöneticilerinde KOAH farkındalığı ile bilincin artırılması hedefleniyor.

KOAH'lı hastaların günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamak, egzersizin ve hareketin önemine değinmek amacıyla sağlıklı nefes, sağlıklı yaşam teması ile bu yılki sloganımız “Her Adımda Sağlıklı Nefese” olarak belirlendi.

KOAH'ın ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz; “KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır. Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması; hem hastalık gelişimi, hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli bir adımdır.

Yeterli bir fiziksel aktivite için ağır egzersizlere gerek yoktur, haftanın çoğu günleri yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite yeterlidir. Herkesin yapabileceği bir aktivite olan yürüyüş, düzenli fiziksel aktivitenin sağladığı hemen tüm yararları sağlayabilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği olarak, GARD Türkiye çerçevesinde, tüm hekimleri, kamu yetkililerini, ulusal örgütleri ile ulusal ve yerel medyayı birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Her adımda sağlıklı nefese, sağlıklı nefes, sağlıklı yaşam. Daha sağlıklı bir yaşam, KOAH'la beraber sağlıklı nefesler için yürüyün. Her gün bir adım daha fazla”