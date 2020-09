Her gün çöp arabasına el sallayan minik Yaman'ın hayali gerçek oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde belediye ekipleri, 2 yaşındaki Yaman Kaya'nın çöp kamyonuna binme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Efeler Belediyesi, 2 yaşındaki Yaman Kaya'nın çöp kamyonlarına olan sevgisi ve çöp kamyonuna binme hayaline duyarsız kalmadı. Her gün mahallelerinden geçen çöp kamyonlarına el sallayan ve çöp kamyonlarına binme hayali olan minik Yaman'a Efeler Belediyesi Temizlik İşleri çalışanları doğum gününde sürpriz yaptı. Oğlunun çöp kamyonlarını çok sevdiğini ve her gün onların mahalleden geçmesini beklediğini gören baba Murat Kaya, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvurarak oğlunu çöp kamyonuna bindirmelerini istedi. Baba Kaya'nın talebine duyarsız kalmayan Efeler Belediyesi ekipleri, çöp kamyonu ile doğum gününde minik Yaman'ın evine gitti. Çöp kamyonunu görünce sevinen ve çöp kamyonu içinde kısa bir yolculuk yapan minik Yaman'ın mutluluğu ise gözlerine yansıdı. Kısa bir turun ardından Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Arslan, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay adına Yaman'a çöp kamyonu oyuncağı hediye etti. Belediye ekipleri ile birlikte çöp kamyonunun önünde doğum günü pastasını kesen Yaman ve ailesi, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti.

“Her gün yolunu gözlüyor”

Çöp kamyonlarına olan merakı sebebi ile oğlu Yaman'a böyle bir sürpriz yapmak istediklerini ifade eden baba Murat Kaya, konu ile ilgili Efeler Belediyesine başvurduğunu belirtti. Başkan Mehmet Fatih Atay'ın bu talebi geri çevirmeyerek hemen gerekli talimatları verdiğini belirten baba Kaya, “Bize bu konuda destek olan Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a, Temizlik İşleri Müdürümüze teşekkür ederiz. Oğlumuzun hep hayaliydi ve bugün çöp arabasına bindi. Bugün doğum günü ve Efeler Belediyesi sayesinde hayalini gerçekleştirmiş oldu. Her gün çöp kamyonunun yolunu gözleyen bir çocuğumuz var. Her gün büyük bir heyecanla onu karşılıyor ve sağolsun görevli abilerimiz her geçişinde oğlumuza el sallıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.