Her öğrenciye ücretsiz teknik lise eğitimi verecek olan ‘Aydın Yüksek Teknoloji Koleji' açılıyor

Ortaöğretim kademesinde eğitim hizmeti verecek olan Aydın Yüksek Teknoloji Koleji 2020-2021 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıftan 9'uncu sınıfa; 9'uncu sınıftan 10'uncu sınıfa geçen öğrencilere dönük olarak eğitim öğretim hizmeti sağlayacak. Devlet destekli olan kolej, öğrencilerin, eğitim öğretim gördüğü süre boyunca hiçbir şekilde eğitim öğretim ücreti almayacağını açıkladı.

Aydın Yüksek Teknoloji Koleji yöneticileri düzenledikleri basın toplantısı ile koleji tanıtarak, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Toplantıya Kolej Kurucu Ortakları Abdulkadir Ogür, Murat Kaya, Kolej Müdürü Mahir Şahinarslan ve eğitim kadrosu katıldı.

Aydın Yüksek Teknoloji Koleji Müdürü Mahir Şahinarslan kolejin Endüstriyel Otomasyon ve Yenilebilir Enerji Sistemleri bölümlerinden oluştuğunu belirterek, “Okulumuz, 4 Ağustos 2017 tarih 30144 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılında organize edilen sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik liselerde öğretim gören veya görecek olan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ ile kurulacaktır. Okulda eğitim görecek olan öğrencilerin eğitim öğretim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine tahsis edilen bütçe üzerinden karşılanmaktadır. Sadece yemek, kıyafet ve kırtasiye ücretini karşılayacak olan veliler, öğrencileri için açıklanmış olan giderler dışında hiçbir eğitim öğretim ücreti ödemeyeceklerdir” dedi.

Günümüz Türkiye'sinde mesleki eğitimin öneminin gittikçe arttığını kaydeden Şahinarslan, “2020 Ocak ayında Bursa'da temelleri atılan tesislerden 4 bin kişiye istihdam sağlayacak olan yerli otomobil projesi bu bağlamda önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte yılda 175 bin araç üretme kapasitesine sahip tesislerde yer alabilmek hiç şüphesiz tüm gençlerimizin hayalini oluşturmaktadır. Bu bağlamda teknoloji, bilim ve sanayi konusunda atılacak olan adımlar da önem taşımaktadır. Aydın Yüksek Teknoloji Koleji olarak temel hedefimiz ülkesine ve milletine faydalı, yetenekli, çalışkan ve tüketen değil üreten nesiller yetiştirebilmektir. Böylelikle ülkemiz açısından dışa bağımlı olmaktan kurtulan ve güçlü Türkiye hedefi ile yol alan Yeni Türkiye'nin bir parçası olabilmeyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.

“Kişiye özgü öğretim modelleri ile ulusal sınavlarda kişiye özgü öğrenci odaklı hazırlık programları geliştirirken bir yandan da eğitimde fırsat eşitliliğini dikkatle gözetiyoruz “ ifadelerini ile sözlerini sürdüren Şahinarslan şöyle devam etti;

“Öğrencilerimiz mühendislik bölümlerinde kendi alanları ile ilgili mühendislik alanlarında MTOK kontenjanından yararlanmakta ve üniversite sınavlarında avantajlı hale gelmektedir. MTOK kontenjanlarından teknoloji fakülteleri mühendislik bölümlerine puan avantajı ile yerleşebildikleri gibi 4 yıllık fakülteleri de tercih etmeleri halinde diğer tüm lise öğrencileri gibi eşit koşullarda yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimize hem yurtiçi hem de yurtdışı staj fırsatları sunarak kendilerini geliştirmelerine ve hem mesleki teknik hem de teorik açıdan tam donanımlı şekilde mezun olarak ulusal ve uluslararası anlamda küresel şartlara hazır hale gelmelerine imkan sağlıyoruz. Ayrıca tüm bunların yanında da öğrencilerimiz için çeşitli spor faaliyetleri ile kültürel ve sanat aktiviteler de yer alacaktır. Kapalı spor ve yüzme salonu, açık spor alanları sözü edilen imkanlardan sadece bir kaçı olup, öğrencilerimizin sporun yanında kültürel ve sanatsal gelişimleri de aynı hassasiyetle desteklenecektir.”