İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Her yerde aranan cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir kişi Kuşadası polisi tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz Ekipleri, hakkında "Yaralama, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M. M. (36 )'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Cezaevi firarisi M.M.'yi takibe alan polis ekipleri, Dağ Mahallesi ara sokaklarında yaşanan kovalamaca sonucu M.M.'yi yakaladı. Gözaltına alınan cezaevi firarisi, sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.