Herkes ona ‘Meşe Tahsilli' diye hitap ediyor

Aydın'da Yenipazar ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Murat Ekiz, çocuk yaşlarda hayvan otlatırken Meşe ağacının altında ders çalışarak okumayı yazmayı öğrenince çevresindekiler tarafından ‘Meşe Tahsilli' diye hitap edilmeye başlandı.

Hayatında hiç okula gitmeyen Murat Ekiz, hayvan otlatırken dinlendiği Meşe ağacının altında okuma yazmayı öğrenince, vatandaşlar tarafından ‘Meşe Tahsilli' diye hitap edilmeye başlandı. Murat dede, sadece okuma yazmayı öğrenmekle kalmayıp, çıkardığı “Karaçakal Yörükleri'nden Esintiler” isimli şiir kitabı ile tarihe de bir not düştü. Çocukluk yıllarından günümüze derlediği şiirleri kitapta toplayan Murat dede hikayesi ile dikkat çekerken, halen aynı yerde bulunan ve sırtını yasladığı Meşe ağacının fotoğrafını da kitap kapağında yer vererek vefasını gösterdi.

Ekiz ailesinin dört çocuğundan en büyüğü olan ve hiç okul yüzü görmeyen Murat Ekiz, çobanlık yaparken kendi kendine çalışarak okuma yazma öğrendiğini ifade ederek, “Ben 11 yaşındayken, 1961 yılında Yenipazar'da okul açıldı. Babam o zamanlarda beni okula gönderemedi. Hiç okula gitmedim. O yıllarda çobanlık yapıyordum, hayvanları güdüyordum. Öğlen hayvanlar geldiğinde orada bulunan Meşe ağacının gölgesinde oturuyordum. Biraz dinlenip, uyuyordum. Zaten kalem ve defterim cebimde oluyordu. Orada yazıp çalışa çalışa okuma yazma öğrendim. İnsanlarda artık bana okula gitmediğim ve okuma yazmayı Meşe ağacının altında öğrendiğim için bana ‘Meşe Tahsilli' diye hitap etmeye başladı. Yörük ailesinin bir çocuğu olarak hep kıl çadırlarda kaldık. 1981 yılında Yenipazar'a yerleştim. Meşe ağacının altında yaza yaza okumayı yazmayı öğrendikten sonra, yazdığım şiirleri kitap haline getirdim. Yenipazar Karaçakal Yörükleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yardımı sayesinde kitabım basıldı. Zaten bende derneğe üyeyim. Üç kızım var üçü de evli ve Aydın'da yaşıyor. Benim dönemimde şartlar zor olsa da insan gayret ettikten sonra her şeyin üstesinden gelebiliyor. Okumak yazmak gerçekten çok güzel, bilmeyen için ise çok zor bir şey. Kitabımı da çıkardığım için çok mutluyum” dedi.