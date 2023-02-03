Heyelanın kapattığı yola Efeler Belediyesi ekiplerinden anında müdahale

Efeler'e bağlı Karaköy ile Kayacık mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle kapandı. Mağdur olan vatandaşlar, Efeler Belediyesi'nden yardım istedi. Talebe kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede heyelan bölgesine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucunda yol tekrar kullanıma açıldı. Efeler Belediyesi'ne teşekkür eden Karaköy Mahallesi sakinlerinden Ahmet Yılmaz, “Yol, iki mahalleyi birbirine bağlıyor ve birçok kişi arazisine bu yolu kullanarak gidiyor. Yolun kapalı olması bizim için hayatın durması anlamına geliyor. Efeler Belediyesi'nden yardım istedik. Çok kısa sürede gelip yolu açtılar. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ederim. Zor durumda olduğumuz her an yardımımıza koşuyorlar” diye konuştu.