Hibe desteği ile aile bütçesine katkı sunmaya başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan Ayşe Sönmez, aldığı destek ile aile bütçesine katkı sunmaya başladı.

Dalama Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Sönmez, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi (KKYDP) kapsamında Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde hazırladığı "Çok Yıllık Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Projesi" ile 30 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı. Sönmez, 15 bin metrekare dikili alanda yılda altı 6 defa yonca kesimi yaparak yaklaşık 350 paket yonca elde etti.

Hibe sayesinde, Ot Biçme makinesi, Sulama Boruları ve Yonca Tohumu alarak Büyükbaş Hayvan yetiştirmede girdi maliyetini en aza indirdiğini belirten Sönmez, “Aldığım hibe ile yonca ekimi yaptım. Böylece aile bütçesine katkı sağladım. Bakanlığımızın dijital tarım pazarından haberdar oldum ve kayıt yaptırmayı düşünüyorum” dedi.