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Hibe desteği ile spor salonu açacak

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan Dücane Çabuk, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verdiği 41 bin liralık hibe desteği ile spor salonu açarak iş sahibi olacak.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Dücane Çabuk, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verdiği 41 bin liralık hibe desteği ile spor salonu açarak iş sahibi olacak.


İŞKUR uygulamaya geçirdiği Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik kendi işini kurmak isteyenlere verdiği hibe projeleri ile bu kişilerin iş sahibi olmasını sağlıyor. İncirliova'da yaşayan ve projesi kabul edilen Dücane Çabuk ile Aydın Çalışma ve İş Kurumu arasında sözleşme imzalandı. Dücane Cabuk 41 bin liralık hibe desteği ile İncirliova'da spor salonu açacak.


Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, hibe desteği alarak kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşları İl Müdürlüğüne ve Hizmet Merkezlerine beklediklerini söyledi.

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