Hidayet Dede'nin hayat mücadelesi; “Mutluluğu cüzdanda değil kalpte arayın”

İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan hiçbir zaman şikayetçi olmadığını belirten Hidayet Çoban, çalışıp üretmenin kendisine keyif verdiğini belirterek tek sıkıntısının ekonomik koşullar yüzünden teknolojiye ayak uyduramamak olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri ulaşım ve taşıma işlerini eşeklerle yürüttüğünü belirten Hidayet Çoban, çalışmayı alışkanlık haline getirdiğini bu sayede sağlığını da koruduğunu belirtti. Her gün sabah erkenden kalktığını belirten Çoban, “Dağa gidecek isem eşeğimi semerliyorum, ovaya gideceksem arabaya koşuyorum. Hayatta her şey dört dörtlük olmuyor. İnsanlar mutluluğu tamamen ekonomik verilerle değerlendiriyor. Bizler mutluluğu cüzdanda değil kalpte arıyoruz” diyerek karakaçanı ile mutlu olmaya çalıştığını söyledi.