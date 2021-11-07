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Hilal ve yıldızın buluşması mest etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde güneşin batışının ardından hilal ve yıldızın buluşması manzaraya eşsiz bir güzellik katarken, izleyenler mest oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde güneşin batışının ardından hilal ve yıldızın buluşması manzaraya eşsiz bir güzellik katarken, izleyenler mest oldu.


Efeler ilçesinde güneşin batışının ardından akşamın ilk saatlerinde gökyüzünde buluşan hilal ve yıldız, manzaraya ayrı bir renk kattı. Gün batımının ardından ufuktaki kızıl ve mavi tonların gecenin karanlığına teslim olduğu saatlerde, ayın hilal şeklindeki görünümünün yıldızla buluşması güzel görüntülerin oluşmasına sebep oldu. Eşsiz manzarayı gören vatandaşlar, anın keyfini yaşadı.

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