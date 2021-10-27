Hırsız otogarda yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık olayına karışan şüpheli polis tarafından otogarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Yeni Defne Sitesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile alakalı olarak şüpheli olduğu tespit edilen Z.K. hakkında çalışma başlatıldı. Şahsın Nazilli'den ayrılarak Aydın otogarından Gaziantep iline gideceği tespit edildi. Şahsın yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilerek şahıs otogarda yakalandı. Yakalanan şahsın üst aramasında müştekiye ait çalınan iki adet cep telefonu ve kredi kartları, ayrıca bir adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 35 adet 9 mm çapında fişek elde edilerek muhafaza altına alındı.