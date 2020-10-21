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Hırsızlar, sadece kabloları değil öğrencilerin iletişimini de kesti

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir grup hırsız tarafından köylerin internet erişimini sağlayan kablolar kesildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir grup hırsız tarafından köylerin internet erişimini sağlayan kablolar kesildi. Olaydan sonra bazı köylerdeki internet erişimi kesilince veliler duruma isyan etti. Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili eşkali belirlenen 3 kişinin arandığı belirtildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Ahatlar Mahallesi'nde bir haftadır kesik olan internet erişimi ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu yapıldı. Sabah uzaktan eğitim için bilgisayar başına oturan pek çok öğrenci, ders işlediği sırada internet erişimi birden koptu. Bunun üzerine köy civarında yapılan incelemede bölgeye internet erişimi sağlayan kabloların hırsızlar tarafından kesildiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


Özellikle uzaktan eğitim gören öğrenciler için içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde internet erişiminin çok elzem bir ihtiyaç olduğunu belirten bazı veliler, çocukların internet olmayınca ders işleyemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

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