Hırsızlar, sadece telleri değil bölgenin iletişimini de kesti

Aydın'da dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hırsızlık amacıyla çalınan bakır kablolar bölgenin iletişimini kesti. Kablolar alarm sistemli olmasına rağmen onlarca metre tel çalarak kısa sürede bölgede uzaklaşan hırsızların yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler ilçe merkezi Kuyulu yolu üzerinde bulunan telefon hatları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Son günlerde her gece bir bölgede, bakır kablolarını satmak amacıyla telefon tellerinin çalındığını belirten yetkililer, “Hırsızlar, çaldıkları her kilo kabloda 10-15 lira hurda bakır parası almak uğruna milli servete binlerce liralık zarar veriliyor. Her hırsızlık olayından sonra da birçok yerleşim bölgesinin iletişimi kesiliyor” diye konuştular.

“Ayak izleri ve ağaçlardaki izlerden kayıt alınacak”

Yaşanan kablo hırsızlığından sonra bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızların kablo çalarken çalışma yaptıkları bölgede iz ve delil çalışması yaptı. Hırsızlar yöntemleri ve bıraktıkları izlerden yakalanmaya çalışılacak.