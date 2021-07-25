Hırsızlık için girdiği apartmanın çatısında kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde boş bir apartmana giren hırsız, polis ve itfaiye ekiplerince saklandığı çatı katında kıskıvrak yakalandı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde Yedieylül İlkokulu yanındaki 4 katlı bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan bir apartmanın ikinci katındaki açık olan penceresinden bir şahsın içeriye girdiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın kaçma ihtimaline karşı apartmanı çepeçevre sardı. Apartmana giriş kapılarının kapalı olması sebebiyle içeriye giremeyen polis ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan destek istedi. Çağrılan sepetli araç ile apartmana giren polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini çatı katında saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın daha önce de benzer suçlardan işlem yapılan H.Ç. (17) olduğu tespit edildi. Polis tarafından binadan çıkartılan H.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.