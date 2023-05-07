Hırsızlık olayını jandarma aydınlattı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde olayın şüphelisinin kimliği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Mursallı Mahallesi'nde bir şahsa ait bağ evinden, 1 adet elektronik kantar, 1 adet bakır tencere, 14 metre elektrik kablosu kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarca çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili şüpheli şahsın kimliği tespit edilirken, şüphelinin ceza infaz kurumunda başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu belirlendi.