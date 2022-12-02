İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hırsızlık olayını jandarmanın titiz çalışması aydınlattı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı, jandarmanın titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı, jandarmanın titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.



Olay, Germencik ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. isimli şahsın ikametinde hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Asayiş ve JASAT ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucu meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olay yerinde elde edilen delillerin teknik incelemesi tamamlanırken, olayın A.A. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için A.A.'nın ikametine baskın gerçekleştirildi. Şahsın adresinde yapılan aramada 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet elektrikli testere ele geçirilerek, mal sahibine teslim edildi. Şüpheli A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.