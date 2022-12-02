Hırsızlık olayını jandarmanın titiz çalışması aydınlattı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı, jandarmanın titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.

Olay, Germencik ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. isimli şahsın ikametinde hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Asayiş ve JASAT ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucu meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olay yerinde elde edilen delillerin teknik incelemesi tamamlanırken, olayın A.A. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için A.A.'nın ikametine baskın gerçekleştirildi. Şahsın adresinde yapılan aramada 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet elektrikli testere ele geçirilerek, mal sahibine teslim edildi. Şüpheli A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.