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Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’da hırsızlık suçundan 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.

Aydın'da hırsızlık suçundan 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği yaptıkları çalışmalar ile göz doldurmaya devam ediyor. Hırsızlık suçundan 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. Ovaeymir Mahallesi'ndeki saklandığı adreste bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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