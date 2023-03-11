Hırsızlık suçundan aranan şahıs Söke'de yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkından 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan araması olan ve hakkında toplam 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.M.Ü. isimli şahıs jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.