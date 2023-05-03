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Hırsızlık şüphelileri Efeler jandarmasına takıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 3 şahsa ait hurda araba parçaları, hurda demirler, demir boru, dalgıç pompa ve çeşitli malzemelerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 şahsa ait hurda araba parçaları, hurda demirler, demir boru, dalgıç pompa ve çeşitli malzemelerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde 3 vatandaşa ait 20 Temmuz 2022 tarihinde hurda araba parçaları, pense takımı ile hurda demirleri, 10 Şubat 2023 tarihinde 1 adet demir varil ile 10 adet 3 metre uzunluğunda demir boruları ve 11 Şubat 2023 tarihinde 1 adet dalgıç pompa, 1 adet büyük mutfak tüp, 1 adet küçük mutfak tüp ile hurda demirlerinin kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Yapılan ihbar üzerine hırsızlık olayının aydınlatılabilmesi için çalışma başlatan Efeler İlçe Jandarma Ekipleri hırsızlık şüphelisi 3 şahsın kimliğini belirleyerek, şüphelileri düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri sattığı tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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