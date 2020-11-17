Hırsızlık şüphelilerinin evinden 2,5 kilogram esrar çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 farklı hırsızlık ve diğer olayların3 şüphelisi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da farklı tarihlerde meydana gelen İkametten Hırsızlık - Hayvan Hırsızlığı - Nitelikli Konut Dokunulmazlığının İhlali Edilmesi olmak üzere 5 farklı olayın şüphelisi olan Y. P. ve T.T. ve K. T isimli şahıslar Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce yakalandı. T.T. ve K.T. isimli şahısların evinde yapılan aramalarda çeşitli hırsızlık malzemeleri, 2 kilogram 550 gram esrar maddesi ve 3 gram metamfetamin maddesi , 1 adet elektronik terazi bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.