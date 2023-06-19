Hırsızlık şüphelisi çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir şahsa ait bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak hırsızlık şüphelisi bir şahıs çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Olay, Bozköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait bağ evinden; 1 adet televizyon, 1 adet motorlu testere, 1 adet av tüfeği kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.