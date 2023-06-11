Hırsızlık şüphelisi jandarmaya takıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir jeotermal enerji santralinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak jandarma ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, İmamköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki jeotermal enerji santralindeki plastik mazgallar kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan malzemeler de firma yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.