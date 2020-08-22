İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelisi saklandığı camide yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisten kaçan hırsız, saklandığı camide kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisten kaçan hırsız, saklandığı camide kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yakalamaya çalıştığı bir şahsı gece saatlerinde saklandığı yerde sıkıştırdı. Şüpheli uyarılara rağmen kaçmaya başladı. Polis ekipleri başlattığı çalışmada şüpheliyi saklandığı camii de kıskıvrak yakaladı. İki adet yağma ile Yeşil Mahalle'de meydana gelen evden hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen E.B nin üzerinden 2 fişek, eroin maddesi, 1 adet dolu kartuş ve tek kırma av tüfeğinin mekanizma ve namlu kısmı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.