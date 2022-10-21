Hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki 2 motosikleti çalmaya çalışan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan sorgulamalarında aramaların olduğu tespit edilerek sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde park halinde bulunan 2 adet motosikleti çalmaya çalışırken O.A. ve B.K. isimli şüpheliler önleyici kolluk devriyesi tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yapılan kimlik sorgusunda 'hırsızlık' suçundan aramalarının olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı ele geçirilirken, alınan idrar örneklerinden de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hakim karşısına çıkartıla O.A. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.