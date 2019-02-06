İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık zanlısını elindeki dövme yakalattı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yüzünü kapatarak bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polisin güvenlik kamerasından tespit ettiği dövmesi sayesinde yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzünü kapatarak bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polisin güvenlik kamerasından tespit ettiği dövmesi sayesinde yakalandı.


Kuşadası'nda 30 Ocak günü saat 03.30 sıralarında Camikebir Mahallesinde bulunan bir iş yerinin giriş camekan kapının zorlanarak açılmak suretiyle meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin yüzünü boyunluk takarak gizlediği ancak elindeki dövmeden şahsın daha önce de benzer olaylara karışmış olan D.M. (20) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsı yakalamak amacı ile çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülürken, şahıs olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyette gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edilen D.M., yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.