Hırsızlıktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekipleri, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını ihlal etme " suçlarında aranmakta olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli bir kişiyi Kadınlar Denizi Yüksel Yalova Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.