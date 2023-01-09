Hızar makinesine elini kaptıran işçi, başarılı operasyonla parmaklarına kavuştu

Aydın'da 57 yaşındaki keresteci ustası Yurdacan Demircialan, Aydın Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla parmaklarına kavuştu.

Aydın Devlet Hastanesi, ülke genelinde sayılı merkezlerde yapılan “Eş Zamanlı İki Parmak Replantasyonu” operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Hızar makinesine elini kaptıran 57 yaşındaki keresteci Yurdacan Demircialan, Aydın Devlet Hastanesi doktorlarının başarılı operasyonuyla parmaklarına kavuştu. Kopan iki parmağı eş zamanlı olarak mikrocerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde replante edilen Demircialan, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Alanında yaptığı başarılı ameliyatlarla adından söz ettiren Aydın Devlet Hastanemiz yine bir ilke imza attı. Mesleği kerestecilik olan 57 yaşındaki hastamız Yurdacan Demircialan, hızar makinesini kullanırken bir anda makinenin kontrolünü kaybetmesi üzerine elini yaralamış ve iki parmağı tamamen kopmuştur. Hastamız, adeta zamanla yapılan yarışın ardından ilk olarak Adnan Menderes Üniversite Hastanesine sevk edilmiş, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanemize sevki sağlanmış ve hastamızın kopan iki parmağı eş zamanlı olarak mikrocerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde replante edilmiştir. Ülkemizde sayılı merkezde yapılabilen ‘Eş Zamanlı İki Parmak Replantasyonu' sonrasında serviste takibi yapılan hastamız, sağlığına kavuşarak şifa ile taburcu edilmiştir. Hastamızın ameliyatını ve takiplerini gerçekleştiren Aydın Devlet Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlarımız Op. Dr. Deniz Güneş, Doç. Dr. Kadri Özer, Anestezi Uzmanımız Dr. Ersin Özgür Şahin, anestezi teknikerlerimiz, ameliyathane hemşirelerimiz, plastik cerrahi servisi hemşirelerimiz ve diğer sağlık personelimizi tebrik ediyor, başarılı operasyonlarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.