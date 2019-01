Hobiciler belediye başkanlarından destek istedi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Egeli hobiciler yeni yılın ilk kostüm güvercini mezatında bir araya geldi. Hayvan sevgisi ile örnek teşkil eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın da katıldığı mezatta Ege'nin dört bir yanından gelen hobiciler birbirinden değerli güvercinlere açık artırmayla sahip olmaya çalıştı.

Nazilli Çapahasan Mahallesinde Şehit Cengiz Toklu Parkı içerisinde bulunan Nazilli Güvercin, Kanarya Süs Tavukları ve Akvarist Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği'inde her ay düzenli olarak yapılan kostüm güvercini mezatına katılan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a geçtiğimiz yıl yapılan Posta Güvercini Uzun Mesafe Uçuş yarışmasında kazandığı 5.'lik kupası teslim edildi. Alıcık, yaklaşık bir saat izlediği mezatta yardımseverliğini bir kez daha göstererek alıcı ve satıcı arasında köprü olmayı da ihmal etmedi.

Kendisinin de çocukluğundan bu yana güvercinleri ve köpekleri olduğunu ve halen de güvercinlerin yanısıra çok sayıda akvaryumda süs balığı beslediğini ifade eden Başkan Alıcık, “Yaratılanı seveceksin yaratandan ötürü sözünü asla unutmamalıyız. Bizler insan olarak onların bakımlarından sağlıklarına kadar her şekilde destek olabiliriz. Hayvanları seven asla hiçbir canlıya zarar vermez. Kötü hayvan yoktur, kötü sahip vardır. Biz onlara nasıl davranırsak hayvanlar da öyle olur. Bugün ise güvercin severlerin bir araya geldiği mezattayız. Buraya Ege'nin birçok ilinden gelen dostlarımız var. Birbirleri ile iyi dostlar. Acı günde iyi günde hep bir aradalar. Bu bence herkesin örnek alması gereken bir davranış. Ben tüm vatandaşlarımızı, tüm güvercin severleri, bütün hayvan severleri buraya davet ediyorum. Önümüzde ki günlerde güvercin festivalinin bir yenisini daha yapacağız, orada da tüm hayvan severleri bir arada görmek beni çok mutlu eder” dedi.

Nazilli Güvercin, Kanarya Süs Tavukları ve Akvarist Yetiştirme Üretme ve Tanıtma Derneği Başkanı Murat Şimşek de Nazilli'de 12 yıldan beri derneklerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, “Senenin 12 ayı süs kuşu, ibiksiz kuş, kostüm kuşu mezatları yapıyoruz. Senede bir de festivaller yapıyoruz. Yeniliklerimiz arasında kanarya, muhabbet kuşu ve süs tavuğu mezatları yapmaya başladık. Güzel çalışmalar ile aktif olarak hobicilere destek olmaya devam ediyoruz. Özellikle Nazilli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'ın bize verdiği destekler dile getirilmeyecek kadar çok, bizi hiç bir zaman geri çevirmedi. Bu vesile ile tüm belediye başkanlarına örnek olunması gereken bir davranış olarak görüyor ve diğer belediye başkanlarına hobicilere destek olmalarını istiyoruz. Belediyelerin desteği üzerine hobiciler gelişmeye devam eder, büyür. Gençlerimiz kötü alışkanlıklarından, kötü çevreden uzaklaşırlar. Hayvan sevgisi ile yetişen bir nesil oluşur. İnsana ve doğaya saygılı olur. Doğayı, hayvanları sevelim ki, o saf sevgiyle beslenelim ki insanlara daha duyarlı olmamak içten bile değil” dedi.

“Kuş bahane, dostluk şahane”

Ege'nin dört bir yanından gelen hobicilerden olan Denizlili İrfan Büyükdağ her hafta Denizli'den Nazilli'ye geldiklerini ifade ederek, “Murat abimize destek için her hafta buradayız. Bulunduğumuz yerde hobiciler olarak güzel dostluklar kurduk. Türkiye'nin dört bir yanına festival için Murat abi ile gidiyoruz, her konuda destek olmaya devam ediyoruz. Nazilli bizim canımız, kuş bahane dostluk şahane” dedi.

“Herkese örnek olmalıyız”

Muğlalı ödüllü hobici Mehmet Kocasarı ise Türkiye'nin birçok süs güvercini festivallerine katıldım ve katıldığım yerlerde de derece aldım. Biz bunu gönül işi olarak yapıyoruz. Hayvanları çok seviyoruz, kilometre gözetmeksizin Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz. Yurt içinde aldığımız ödülleri yurtdışında da almak istiyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bugün Nazilli Dernek Başkanı Murat abimize destek olmak için geldik. Kuş sevgisi bambaşka bir şey. Hepimizin daha iyiye gidebilmesi için birlik olmamız gerekli. Festivallere katılarak kendimizi yetiştirmek çok önemli. Bu dayanışma çok başka, biz herkese örnek olmaya çalışıyoruz. Nereye gitsek bu şekilde devam edecek” dedi.

“Çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütmeliyiz”

Muğlalı bir diğer hobici Güven Berberoğlu' da herkesin herhangi bir hayvan besleyerek, hayvan sevgisini çocuklarına, etrafında ki insanlara aşılamalarını istediğini ifade ederek, “Özellikle hayvanlara şiddetin önüne geçilebilmesinin tek çözümü küçüklükten başlanıp hayvan sevgisi ile büyümek ve büyütmek. Böylelikle şiddetten kurtulmuş oluruz. Hayvanların sorumluluğunu üstlenmek bizi daha bilinçli yapar. Böylelikle daha duyarlı bir toplumda yaşarız” dedi.