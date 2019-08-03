Hollanda Kraliyet Ordusu mensubu Çetin Övgün'e duygusal veda

Memleketi Nazilli'ye getirilen Özgün, duygusal anların yaşandığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hollanda Kraliyet Ordusunda görev yapan Aydınlı Çetin Övgün, geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özgün, kurtarılamadı. Çetin Övgün için ilk tören Hollanda da görev aldığı birlikte yapıldı. Övgün, askeri kıyafetleri giydirilerek ailesi ve mesai arkadaşları tarafından veda töreninin ardından Türkiye'ye gönderildi. Hollanda da komutanları ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Çetin Övgün için yapılan törende gözyaşları sel oldu.

Mesleğindeki üstün başarı dolayısıyla hızla yükselen Çetin Övgün Hollanda Kraliyet Ordusunda Hava Arama Timinde görev yapan tek Türk askeriydi. Çetin Övgün Nazilli Koca Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.