Horsunlu, sosyal tesisine kavuşuyor

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Metin Ertürk, Horsunlu'ya yakışır bir sosyal tesis yaptıklarını söyledi.

Bu proje ile Horsunlu Mahallesi'ninm önemli bir eksiğinin giderileceğini kaydeden Kuyucak Belediye başkanı Metin Ertürk, “Bu proje tamamlandığında başta çocuklarımız olmak üzere gençlerimiz ve aileler vakitlerini daha kaliteli geçirip değerlendirecekler. Her alanda sosyalliğe önem veriyoruz. Yeni, dönemde hız kesmeden projelerimizi söz verdiğimiz gibi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla mahallelerimizin talebi, eksiği neyse, halkımızın gündeminde ne varsa bizim gündemimizde de o var” diye konuştu.

Horsunlu'nun en büyük ihtiyacının sosyal tesis alanı olduğunu ifade eden Başkan Ertürk, 7000 m2'lik alanda 974 m2'si kapalı düğün salonu bulunan projenin 1 milyon 652 liraya ihale edildiğini projenin de 2 Aralık 2019 tarihinde tamamlanacağını belirtti. Tesisin içerisinde, kültür merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, kır düğün salonu, çocuk oyun parkı, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahalarıyla çocukların daha güvenli ve kaliteli alanlarda spor yapacağını belirtti.