Horsunlu sosyal tesisine kavuşuyor

İnşaatın 7 ay 210 günde tamamlanacağı sosyal tesisin Horsunlu'ya yakışacak bir tesis olacağını belirten Başkan Ertürk, “Sosyal tesisimizin Horsunlu halkı için çok büyük bir eksikliği gidereceğini kaliteli vakit geçirilebilecek bir tesis olacağını belirtti çocuklara, gençlere, ailelere tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını. Yeni, dönemde hız kesmeden projelerimizi söz verdiğimiz gibi gerçekleştirmeye devam ediyoruz sosyal belediyecilik anlayışıyla Mahallelerimizin talebi, eksiği neyse, halkımızın gündeminde ne varsa bizim gündemimizde de o var” dedi.

Sosyal tesisin Horsunlu'nun en büyük ihtiyaçlarından olduğunu ifade eden Başkan Ertürk, “Horsunlu Sosyal Tesisi, güzel bir şekilde işletilecek.Bir yandan da Kuyucak ve Pamukören de ki çok amaçlı tesislerimizi ilçemize kazandırdık. Kuyucak'ta bugüne kadar olmayanlar sırasıyla gerçekleşiyor” dedi.

Horsunlu'nun sosyal bir tesis alanı en büyük ihtiyaçlarından olduğunu ifade eden Başkan Ertürk, 7 bin metrekarelik alanda 974 metrekare kapalı düğün salonu etkinlik alanıyla, 02 Aralık 2019 tarihine kadar düğün salonu binasının tamamlanacağını ve ihale bedelinin 1 milyon 652 bin TL olduğunu söyledi. Ertürk, açıklamasını şöyle tamamladı: “Tesisin içerisinde kültür merkezi, yarı olimpik yüzme salonu, kır düğün salonu, çocuk oyun parkı, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahalarıyla çocuklarımızın daha güvenli kaliteli sporla iç içe alternatif bir tesis oluşturup halkımızı havuzla buluşturacağız. Şık ve güvenli kışlık düğün alanıyla her türlü etkinliklere cevap verebilecek bir tesis meydana getirmek için çalışmalarımızı tüm hızla devam ettiriyoruz”