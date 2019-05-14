Horsunlu'da kır düğün bahçesinin yapımına başlandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu Mahallesindeki Atatürk Parkı Restorasyon ve Peyzaj çalışmaları ile yenileniyor.

4 bin metrekarelik geniş bir kullanım alanı bulunan Atatürk Park içerisinde çocuk oyun grubu, kafeterya, yazlık kır düğün bahçesi ve yemek pişirme alanlarıyla vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şeklinde tasarlandı. Bin metrekarelik alanda yazlık kır düğün bahçesi inşaatı hızla devam ediyor.

Horsunlu Sosyal Bir Mahalle Olacak.

Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; “Horsunlu Mahallesi Sosyal Tesislerinin hemen ardından Horsunlu Atatürk Parkı restorasyon çalışmalarının da startını vermenin gururunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek olup Horsunlu için her şeye değer, gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Çalışmaları sürekli bizzat takip eden Başkan Ertürk, “Horsunlu her açıdan sosyal bir mahalle olacak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Belediye Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünden de alınan bilgiye göre 2019 yılında evlenmeyi düşünen çiftlerimiz şimdiden tarihleri doldurmaya başlamışlardır. Şimdiden herkese hayırlı olsun” diye konuştu.