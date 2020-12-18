İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HSK Başmüfettişi Mustafa Güntin Rektör Aldemir'i ziyaret etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Mustafa Güntin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


HSK Başmüfettişi Mustafa Güntin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin bölgede etkili bir kurum olduğunu belirterek ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e akademik ve idari çalışmalarındaki başarılarının devamını diledi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, HSK Başmüfettişi Mustafa Güntin'e nazik ziyaretin dolayı teşekkür etti. Ziyaret Rektör Aldemir'in ADÜ'nün hediyelik eşyalarını HSK Başmüfettişi Güntin'e takdim etmesi ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.