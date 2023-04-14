Hükümlülerin ilahileri protokolü mest etti

Nazilli E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda her Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen iftar programı ilçe protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilçe müftüsü Selami Bayrakçı'nın iftar duasının ardından Ceza İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmekte olan hükümlülerle birlikte yenilen iftar yemeğine, yaklaşık 150 kişi katıldı. Açık Ceza Evi bahçesinde oluşturulan alanda gerçekleşen iftar etkinliğinde cezaevi vaizi Kadir Sağ tarafından seslendirilen Naat-ı Şerif sunumu büyük beğeni alırken, hükümlülerden oluşan koronun okuduğu ilahiler de mest etti.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Ceza İnfaz Kurumu müdürleri Hasan Elpe ile Orhan Tekfidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Adli Yargı Komisyon Başkanı Menduh Yalvaç, İlçe Jandarma Komutanı Caner Özkul, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ali Okur, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılar, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, kurum yöneticileri, ceza infaz kurumu personeli ve hükümlüler katıldı.

“İftar yemeklerimiz geleneksel olarak devam edecek”

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, “Öncelikle güzel gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna gelmekteyiz. Öncelikle Allah'tan, tutulan tüm oruçların makbul eylemesini diliyorum. Sağlık, sıhhat içerisinde bayrama ulaşmayı diliyorum. Bu sene maalesef depremler nedeniyle buruk bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. İftar yemeklerimiz geleneksel olarak devam edecek” dedi.

Ceza infaz kurumunda Ramazan ayında yapılan faaliyetlere katılım gösteren hükümlülere takdir belgesi verilirken, kurumda emekli olan personellere de plaket takdim edildi. İftar etkinliği teravih namazı ile son buldu.