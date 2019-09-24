Hurdacı, mahalleyi savaş alanına çevirdi

Hurdacı kamyonetinin sebep olduğu kazada, iki kamyon arasında sıkışıp kalan otomobilin sürücüsü ve yolcular Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazadan sonra kamyoneti ile birlikte olay yerinden kaçan hurdacı polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza saat 11:30 sıralarında Yedieylül Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Akif Caddesi üzerinden Batı Aydın Bulvarı kavşağına doğru seyir halinde olan ve henüz sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 09 FA 855 plakalı hurda yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Sadri Bayram yönetimindeki 09 E 1544 plakalı otomobili süratle çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet Akif Caddesi'nden Batı Aydın Bulvarı Kavşağı'na savrulan otomobil bu defa Batı Aydın Bulvarı istikametinden Doğu Aydın Bulvarı istikametine seyir halinde olan Ahmet Evrensel yönetimindeki 09 HN 198 plakalı kamyonun altında kaldı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sadri Bayram ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Bayram ve Selami Bayram araç içerisinde sıkıştı. Bu sırada Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki bir yangından dönmekte olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kazaya hemen müdahale edip araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak 112 ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi.

Polis kısa sürede yakaladı

Çevre sakinleri otomobili çarptıktan sonra hurda taşıyan kamyonetin olay yerinden kaçtığını görünce durumu hemen polise ihbar ederek şahsın ve aracın yakalanmasını istedi. Polis kısa sürede hurdacıyı aracıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

“Ne olduğunu anlayamadım”

Batı Aydın Bulvarı üzerinde seyir halinde iken birden kamyonun önüne adeta uçarak bir otomobilin geldiğini belirten kamyon sürücüsü Ahmet Evrensel, “Yolumda sakin bir şekilde seyrederken Mehmet Akif Caddesi üzerinden önüme adeta uçarak bir otomobil geldi. Fren yaptım ama kurtarmak mümkün olmadı. Otomobile bir hurdacı kamyonu çarpmış. Otomobil de fırlayarak benim önüme düştü. Tek tesellimiz yaralıların durumlarının iyi olması. Allah korudu” diye konuştu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.