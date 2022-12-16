Huzur ve güven uygulamasında 5 bin 637 kişi sorgulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca il genelinde düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet ve asayiş ile kamu düzenin sağlanması amacıyla 90 ekip, 294 personel ile yapılan uygulamada; 70 metruk bina ve 240 umuma açık yer kontrol edildi. 5 bin 637 şahsın sorgusu yapılırken, 128 yabancı uyruklu şahıs da sorgulandı. Haklarında yakalama kararı bulunan 16 Türk vatandaşı ile 4 Suriye vatandaşı hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Yakalanan 22 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yapılan uygulamada, 1 araca toplamda 9 bin 410 TL idari yaptırım ve 1 şahsa 2 bin 356 TL idari yaptırım uygulandı. Yakalanan şahısların adli ve idari işlemleri devam ettiği öğrenildi.