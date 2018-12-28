Huzurevi sakinleri için yenil yıl dolayısıyla kutlama yapıldı

Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri Düğün Salonunda, Horsunlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda bazı yaşlılar bol bol eğlendi.

Programa Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Huzurevi sakinlerinden İkbal Közsüren davetlilere “Atatürk” şiiri okudu.

Program kapsamında huzurevi sakinlerine çeşitli ikramlar yapıldı.