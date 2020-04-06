Huzurevi sakinleri online konser ile eğlendi

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri kendileri için düzenlenen ve sosyal mesafenin gözetildiği online konser ile keyifli vakit geçirdi. Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen online konserde Ankara ve İstanbul'dan telekonferans ile bağlanan sanatçılar söyledikleri türküler ve sundukları komedi gösterileri ile huzurevi sakinlerine moral verdiler. Huzurevinde kalan yaşlılar kurulan ekrandan dinledikleri türkülere eşlik edip, oynayarak moral depoladılar.

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “Onlara bir moral motivasyon olsun diye böyle bir etkinlik düzenlemeyi uygun gördük. İstanbul'dan ve Ankara'dan arkadaşlarımız katılarak böyle bir etkinlik düzenledik. Sosyal mesafeye uygun olarak yaşlılarımız biraz kendilerini rahat hissetsin istedik. Yaşlılarımızı eğlendirme gayreti içinde olduk. Onlar tabi ister istemez bir sorun yaşıyorlardı. Bu sorun karşısında biraz daha rahatlamışlar oldu. bu süreçte hepimizin içeride kaldığı, sürekli olarak dışarıya çıkmadığı, ilişkilerin daha aza indiği bir dönemde biz onlara uzaktan da olsa bir online konser gerçekleştirelim istedik” diye konuştu.

Huzurevi sakinleri ise kendileri için düzenlenen konserden dolayı yetkililere teşekkür ederek, huzurevinde oldukça mutlu bir ortamda yaşadıklarını, tek arzularının en kısa zamanda Korona virüs hastalığının Türkiye'yi terk etmesini istediklerini belirttiler.