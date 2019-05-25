IAAF Çocuk Atletizmi Projesi 68. durağı Aydın'da

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, IAAF Çocuk Atletizmi Projesinin Türkiye'deki 68'inci durağı olan Aydın'da da istihdama ve çocukların gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü'nce 2014 yılından bu yana dünyada 196 ülke ile birlikte organize edilen "IAAF Çocuk Atletizmi Projesi" Aydın'da ilk kez gerçekleştirildi. Efeler Kaymakamlığının talebi üzerine gerçekleştirilen seminere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO'da okuyan öğrenci ve beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan 125 kursiyer katıldı. Seminerde hem teori hem de uygulama dersleri alan kursiyerler, çocuk atletizmi eğitmenliği sertifikasının da sahibi oldu. Kursiyerlerin aldıkları sertifika sayesinde, halk eğitim merkezlerinde kurs açabilecek ve para kazanabilecekleri bildirildi.

"Projeyi önemsiyoruz"

Projeyi fazlasıyla önemsediklerini kaydeden IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, "Proje Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin kendisine bağlı olan 196 ülkede uygulamış olduğu bir projedir. Ülkemizde de 2014 yılından bu yana Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde oluşturulan Çocuk Oyunları Koordinatörlüğünce yürütülen çok önemli çok faydalı çok da yararlı bir projedir. Uluslararası Atletizm Federasyonu atletizme olan ilgisizliğin nedenlerinden dolayı başlatmış olduğu bu proje Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemiz için çok önemli. Çünkü her şey çocuklarımız içindir sözü, ötesine giden bir projedir. Bu nedenle biz bu projeyi önemsiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesi için çağımızın belası olan madde ve teknoloji bağımlılıklarından korunabilmesi, obeziteyle mücadele edebilmesi, milyonlarca keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri keşfederek gelecekteki şampiyonlarımızın olabilmesi için son derece önemlidir. Bu önem doğrultusunda çalışan her türlü desteği esirgemeden veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız ve Federasyon Başkanımıza ben, eski şampiyon bir atlet olarak teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sertifikayı alanlar kurs açabilecekler"

Projenin Türkiye'ye özgü bir yönü olduğunu ve istihdama katkı sağladığına vurgu yapan Ayaz, "Buradaki amacımız üniversite gençliğimizin umutları ve heyecanları doğrultusunda okumuş oldukları üniversiteyi bitirmek akabinde de işe girebilmektir. Çalışarak okullarını bitirebilme şanslarına sahipler. Ancak işe girebilme o kadar da kolay değil. Bu proje ile aldıkları sertifikalarla dünyada herhangi bir ülkede yaşarken bile bu çalışmayı yapabilme hakkını elde etmişlerken biz Türkiye Atletizm Federasyonu olarak Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce halk eğitim merkezi müdürlüklerinde açılan spor kurslarına IAAF çocuk atletizmini de modül olarak dahil edebilme şansını yakalamış olmaktan çok mutluyuz. Bu sertifikayı alan tüm arkadaşlarımız halk eğitim merkezi müdürlüklerince aranan şartları yerine getirmeleri halinde kurs açabilecek, para da kazanmış olacaklar. Orada 320 saat ders ücreti karşılığında ücret de alarak hem işsizlik sorununu çözmüş hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza faydalı işler yapmış olacaklardır. Bunun bir diğer önemi de şudur; Ülkemiz istihdam konusunda sorun yaşıyor. Bu projeyle az da olsa bu soruna katkı vermekten de ayrıca mutluyuz" diye konuştu.

"Bu projeye fair-play kültürünü dahil ettik"

Dünyanın değişik yerlerinde uygulanan projeyi Türkiye'de farklılıklar kattıklarını vurgulayan Ayaz, şöyle konuştu: "Biz bu projeye birçok ilaveler yaparak dünyada farklı uygulayan tek ülkeyiz. Nedir farkımız? Bu projeye madde ve teknoloji bağımlılığını da dahil ettik. Bu projeye sporda çocuklara psikolojik yaklaşımın nasıl olması gerektiğini dahil ettik. Bu projeye fair-play kültürünü dahil ettik. Bu projeye 'Geçmişine değer vermeyen geleceğine yön veremez' sloganı doğrultusunda eski ama eskimeyen değerlerimizi kursiyerlere tanıtarak Türkiye Atletizm Federasyonunun bir ödülünü vererek bir vefa örneğini gösteriyoruz. Ayrıca bu projeye dünyada 7-12 yaş grubuna uygulanırken biz Türkiye'de bunu anaokulunu da dahil ederek, 3 yaş aşağıya indirerek yapmaktayız ki doğru olan da budur. Ebeveynlerin de bu projeye olan ilgisini çekmiş olmayı başarmış olmaktan çok mutluyuz"

Teori ve uygulamalı eğitim

Aydın Lisesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen seminerin uygulama bölümüne katılan onlarca çocuğa, eğlenceli atletizm oyunları da teori derslerini veren eğitmenin nezaretinde seminere katılan 125 kursiyer tarafından yaptırıldı.

Aydın'ın proje kapsamındaki 68'inci durakları olduğuna dikkat çeken Ayaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Proje kapsamında şuana kadar 67 ilde üniversite, belediye ve kamu kurumlarının talebi doğrultusunda seminerler gerçekleştirdik. Aydın'da da Efeler Kaymakamlığının talebi doğrultusunda geldik. Adnan Menderes Üniversitesi BESYO'da okuyan öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla oluşan 125 kişilik bir kursiyer grubuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sabahtan öğleye kadar kursiyerlerimize teorik dersler verildi. Şimdi de aldıkları eğitimi çocuklara nasıl uygulayacaklarını salonda uygulamalı olarak anlatıyoruz. Yarın da projeye dahil ettiğimiz ‘Madde ve teknoloji bağımlılığı', ‘Sporda çocuklara psikolojik yaklaşım' ve fair-play derslerinin yanı sıra eskimeyen değerlerimizi kursiyerlerimize tanıtacağız. Kursiyerlerin proje sunumlarını gerçekleştirmelerinin ardından sertifikalarını vererek seminerimizi bitireceğiz”