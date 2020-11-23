İBB ile Nazilli Belediyesi arasında iş birliği yapılacak

İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve Koordinatör Yardımcısı Osman Cayak, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etmek için Nazilli'ye geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Koordinatör Akköse, Başkan Özcan'a Nutuk hediye ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Öncelikle Ekrem Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul'da yaptığı çalışmalar ve gösterdiği dik duruş hepimize örnek olmalıdır. Türkiye'nin en bereketli topraklarında kurulan Nazillimizin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak projelerde yer alması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada tevazu göstererek bizlerle her daim iletişim halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.