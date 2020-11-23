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İBB'den Başkan Atabay'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Danışmanı Bülent Akköse, Mahalli İdareler Koordinatör Yardımcısı Osman Cayak ve Asistanı İsmail Karabulut, Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay'ı ziyaret etti.


Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve E.Öznur Gündoğdu'da hazır bulundu.


Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Atabay, “Belediyeler arası işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yerel'den Genel'e iktidara giden yolda birlikte çalışacak, Birlikte başaracağız” dedi.

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