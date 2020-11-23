İBB'den Başkan Atabay'a ziyaret

Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve E.Öznur Gündoğdu'da hazır bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Atabay, “Belediyeler arası işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yerel'den Genel'e iktidara giden yolda birlikte çalışacak, Birlikte başaracağız” dedi.