İbramaki'de ‘Mübadil Kuşaklar' fotoğraf sergisi

30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan "Zorunlu Nüfus Mübadelesi" anlaşması gereğince Türkiye ve Yunanistan arasında göç etmek zorunda bırakılan ailelerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açılışı Kuşadalılardan yoğun ilgi gördü.

Sergi açılışında konuşan Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Altunsoy, zorunlu nüfus mübadelesinin izleri günümüze kadar ulaşmış büyük bir dram olduğunu belirterek o yıllarda yaşanan olayları gelecek nesillere unutturmamak için çalıştıklarını ifade etti. Altunsoy kendilerine verdiği büyük destekten dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği tarafından hazırlanan “Mübadil Kuşaklar” isimli fotoğraf sergisi, 3 Şubat tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.