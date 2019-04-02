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İbramaki'de 'Renkli Düşler' sulu boya resim sergisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi Meral Önal’ın “Renkli Düşler” isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi Meral Önal'ın “Renkli Düşler” isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Önal'ın sulu boya tekniğiyle hazırladığı eserler sergi açılışına katılan Kuşadalı sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.


Sergi açılışında konuşan Önal resim sanatında ilerlemesini sağlayan İzmir Resim Heykel Müzesi Sulu Boya Atölye Eğitmeni Ertuğrul Saraç'a minnet duyduğunu belirterek Kuşadası Belediyesi'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.


Meral Önal'ın “Renkli Düşler” isimli sulu boya resim sergisi 9 Nisan tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

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