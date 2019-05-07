İç tekne turizminin yeni gözdesi; Arapapıştı Kanyonu

Dünyanın sekizinci harikası olarak adlandırılan Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki 60 yıllık Kemer Barajı su toplama havzasında bulunan Arapapıştı Kanyonu ziyaretçi akınına uğruyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan özel tur tekneleri ile kanyonun doğal güzelliklerini doyasıya yaşayanların etrafındakilere de duyurması ile büyük rağbet gören tekne turizmi sayesinde yerli ve yabancı turistlerin gezi rotalarına dahil oldu.

Bozdoğan ilçesinin önceki dönem Belediye Başkanı Tümer Apaydın'ın girişimleri ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkan Apaydın ile küçük bir balıkçı teknesi ile yaptıkları kısa gezinin ardından tesadüfen keşfedilen ve son 3 yılda iç tekne turizmine kazandırılan tarihi ve doğal güzellikleri ile turizme kazandırılan Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilere kendisini hayran bırakmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce ilk etapta bir tekneyle başlatılan tekne turları bugün talebin artması ile birlikte 5'e ulaşmış. Arapapıştı Kanyonu'nun baraj gölü içerisinde yer alması nedeniyle 5 tekneyle sınırlama getirilen gezi tekneleri gün boyunca yaptıkları seferlere rağmen birçok ziyaretçi teknelere binemeden dönmek zorunda kalıyor. Büyükşehir yetkilileri vatandaşların mağdur olmaması için ısrarla önceden rezerve yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Haftanın belirli günlerinde Büyükşehir Belediyesine ait Kadın Mehteran Takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile karşılandığı ziyaretçiler 2 buçuk saate yakın süren tekne turlarında birbirinden güzel doğal ve tarihi harikaları görme şansını yakalıyor. Barajı besleyen Akçay'ın su toplama havzasında bulunduğu için büyük bölümü sular altına kalan Kemer Köyünün meşhur kemerli köprüsünden ismini alan Kemer Barajı içerinde düzenlenen tekne turları yaklaşık 20 kilometreden oluşuyor. Akçay'ın yüzyıllar süren aşındırması ile oluşan Arapapıştı Kanyonu, 380 metre yüksekliği, 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikası. Doğal oluşumları bünyesinde barındırmasının yanısıra antik dönemden kalma insanların saklanmak ve ibadet etmek için kayalara oydukları tapınaklar, kral mezarı olarak bilinen kalıntılar, bir ucu 2 bin 500 yıllık Antik kent Afrodisias'a ulaştığı iddia edilen gizli tünel, Kanyonun hemen dışında yer alan Roma Dönemine ait kalıntılar, şehir kalıntıları, Karia Dönemine ait Xyatis Antik kentine ait olduğu tahmin edilen Kale kalıntıları ile türleri yok olmak üzere olan Gri Balıkçılların Türkiye'deki ender üreme alanları arasında yer alıyor.

‘Doğa ve tarih buluşuyor, doğaseverlerin buluşma noktası Ege'nin yeni rotası dünyanın 8. harikası Arapapıştı Kanyonu' sloganıyla turizme kazandırılan Kemer Barajı'na ziyaretçi akını nedeniyle ekonomide de canlanma yaşanıyor. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve bölgedeki köylülerin üretimlerinin satışa sunulduğu Kemer Köy Pazarı ise bölge ekonomisini canlandırıyor. Gelen ziyaretçilerin daha keyifli zaman geçirmeleri için hizmete açılan çok sayıda kafe ve restoranın yanı sıra doğal güzelliğiyle gelen her ziyaretçiyi büyüleyen kanyonda ve çevresinde de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güzelleştirme çalışmaları da halen devam ediyor. Ziyaretçiler, bireysel veya turlarla geldikleri kanyonda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı teknelerle yaptıkları kanyon turu sonrasında köy pazarında da alışverişin ardından eşsiz doğayla iç içe bol bol hatıra fotoğrafı çekiliyor.

Görevlilerin, yöre halkının ve turlara katılarak kanyonu gezenlerin ısrarla herkesi davet ettikleri bölgenin özellikle alternatif rota arayışında olan yabancı turistlerin her geçen gün daha da ilgisini çekmekte olduğu gözlemleniyor. Günlük ortalama 500 ziyaretçiyi ağırlayan Arapapıştı Kanyonu'ndaki gezi teknelerini artırma çalışmaları sürüyor. Tekne sayısının sınırlı olması nedeniyle rezervasyon yapılması önemle vurgulanırken tekne sayısı arttığında da Türkiye'deki iç tekne turizminin yeni rotası olan Arapapıştı Kanyonu'nun Aydın turizmine olumlu etki yapacağı belirtiliyor.

Kanyonda tekne turlarına katılan ziyaretçiler, “Şu anda bulunduğumuz Kanyon, Aydın'ın turizme kazandırılmış en güzel alanlarından bir tanesi. Bu kanyonu bize kazandıran öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Türkiye için gerçekten kazanılmış çok güzel yerlerden bir tanesi. İnşallah bu halkımız tarafından benimsenip korunup daha da güzel bir yere sahip olmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda Özlem başkanın da dediği gibi 8. dünya harikasından bir tanesi de diyebiliriz buraya. Tekne turları açısından hem yurt içi hem de yurt dışı olarak çok büyük bir zenginlik yeri olarak da değerlendirebiliriz burayı. İnşallah daha da büyük böyle reklam amaçlı kullanıldığı zaman hem Türkiye hem de yurtdışı olarak çok güzel konum olarak kazandırabiliriz” dediler.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Arapapıştı Kanyonu görevlisi Ali Büke ise; “Arapapıştı Kanyonumuz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun Türkiye ve dünya turizmine kazandırmış olduğu en önemli eko turizm projelerinden birisidir. Bu sayede hem Türk hem dünya turizmine katkı sağlamakla beraber yerel bölge halkını da bir istihdam ve refah olarak geri dönmektedir. Arapapıştı Kanyonu'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Bu 3 yıl sonunda yaklaşık 30 binin üzerinde misafirimizi ağırlamış bulunmaktayız. Kanyon'un içerisinde 5 teknemiz var. Bu sayede günde yaklaşık 500 kişiyi Kanyonun eşsiz güzellikleri ile buluşturuyoruz, dolaştırıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İç Tekne Turizmi olarak muhteşem güzellikte bir bölge. Tek diyebiliriz. Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu bölgeyi keşfetmesi ile İç Tekne Turizmine büyük bir katkı sağlamıştır. Aynı zamanda bölge içerisinde yer alan köy pazarı ile köy halkına istihdam oluşturmak beraber bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Bütün halkımızı Arapapıştı Kanyonu'na davet ediyoruz. Bu muhteşem güzellikleri görmelerini istiyoruz” dedi.

Kemer Mahalle Muhtarı Mehmet Aysal'da Kemer Barajı'nın ve Arapapıştı Kanyonunun turizme kazandırılmasında büyük emeği olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederek burasının daha fazla tanınması ve kalkınması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.