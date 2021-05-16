İçeriye giren, “Nereden nereye” diyerek dışarıya çıkıyor

Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde açılan Tarım Aletleri Sergi Salonu'na gezen misafirler, geçmiş dönemde kullanılan tarım aletlerini, günümüz teknoloji ile kıyaslama imkanı bularak, “Nereden nereye” diyerek dışarı çıkıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi kampüsü içerisinde açılan Tarım Aletleri Sergi Salonu, geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstleniyor. Geçmişten günümüze tarım aletlerinin sergilendiği salon Türkiye'de üniversiteler bünyesinde açılan üçüncü sergi salonu (müze) özelliğini taşıyor. Salonda sergilenen 76 adet tarım aleti misafirlerini zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Tarım aletleri sergi salonu projesinin çok önemli olduğunu ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, “Yakın dönemimize ait tarım aletlerinin sergilendiği ve bugün birçok modern tarım aletlerinin ataları olan eski araçlar, bu salonda hem kültürel geçmişimizin koruma altına alınması hem de bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli rol oynuyor. Burada geçmişte ve günümüzde kullanılan 76 adet alet ve ekipmanı fakültemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada hem geçmiş hem de geleceğimiz bir arada. Ülkemizde ziraat fakültesinde tarım aletleri müzesi sayıları oldukça sınırlıdır. Her ne kadar burayı müze ifadesi ile açmasak da bunun bir müze olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki zamanlarda buranın daha da genişletilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Öğrencilerimize geçmişimizi ve günümüzü anlatacağını düşünüyorum” dedi.