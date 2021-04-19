'İçimizden Biri' başlıklı kariyer planlama eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 'Sektörle Buluşma' etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘İçimizden Biri' başlıklı kariyer planlama eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Özel bir şirketin AR-GE Müdürü Ceng Peynircioğlu'un konuk olarak katıldığı ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinliğe, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Lisans ve lisansüstü eğitimini ADÜ Ziraat Fakültesinde tamamladığını belirten Ceng Peynircioğlu, özel sektörde ziraat mühendisi olarak görev yapmanın iyi ve kötü yönlerini paylaştı.

Meslek yaşamı içerisinde hayata geçirdiği başarılı projelerin detaylarını anlatan Peynircioğlu, öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Söyleşi, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun teşekkür konuşmasıyla sona erdi.